Kate Candela confesó que no tendría problemas en “reconciliarse” con Daniela Darcourt, pues dentro de todo considera que “es una chica triunfadora”, motivo por el que no está dispuesta a discutir ni pelear con nadie.

“Yo me alegro por el éxito de todas mis compañeras, sé que ella (Daniela) está viviendo un buen momento y la felicito a la distancia. No tendría problema en hablar con ella, pues en este momento de mi vida no estoy dispuesta a discutir ni pelear con nadie, pues me encuentro enfocada en mi trabajo musical”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la salsera también comentó que se encuentra soltera debido a que viene buscando su internacionalización. “He optado en darme tiempo para mí, quiero estar tranquila y sin distracciones, así que el amor de pareja no está en mis planes por ahora. Solo quiero estar enfocada en mi trabajo, pues hay muchos proyectos por hacer”, agregó.

