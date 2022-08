La cantante Kate Candela confesó que se realizó varios ‘retoquitos’ para conseguir el cuerpo y el rostro que soñaba debido al competitivo ambiente salsero.

“Me hice una lipo completa, lipoescultura, me puse bubbies, ahora mantenerla es la gran misión, me hice un poco de lipotransferencia, hay que darle su formita, su mantenimiento. También en el rostro, tengo una lipo papada, que me hizo una gran diferencia”, dijo Kate Candela en el programa “Hablemos de Belleza”.

Sin embargo, la cantante confesó que, tras una cirugía, siempre se busca hacer más ‘retoquitos’, por lo que aconsejó a las jóvenes: “Todas las cosas que uno se pueda hacer, los retoques, los arreglos, todo lo que uno quiera hacerse con prudencia, con una persona que tenga el criterio, tanto de la persona que desea hacerlo como de la persona que te lo va a realizar”

Según Kate Candela, las operaciones que se realizó fueron a raíz del del competitivo ambiente salsero nacional que cuenta con mujeres curvilíneas como Yahaira Plasencia, Paula Arias y Maria Grazia Polanco.

De otro lado, Kate Candela explicó que ya no hay rencillas con Paula Arias: “Paula es una persona que yo quiero, respeto, admiro; porque es la persona que me dio la oportunidad, es la persona que me dio a conocer en la agrupación, yo no podría sentir nada negativo hacia ella y si en algún momento pasó algo, ya pasó. Somos mujeres y como mujeres tenemos que apoyarnos”.

“Hablemos de Belleza” es un programa que se transmite todos los domingos al mediodía en Willax Televisión. El espacio es conducido por Daisy Córdova, maquilladora profesional y fundadora de Motivos Spa, cadena de belleza que tiene veinte años.

