Kate Candela confirma que mantiene una relación con ex de Isabel Acevedo │ VÍDEO

Kate Candela, exintegrante de 'Son Tentación', y que dentro de poco se lanzará oficialmente como solista, confirmó que su corazón ya tiene dueño y sería nada más ni nada menos que el bailarín Kervin Valdizán, expareja de Isabel Acevedo.

"Sí, estoy enamorada, estoy feliz, estoy viviendo una etapa maravillosa porque me va bien en el trabajo, me va bien con mi familia y me va bien en el amor", dijo para el programa 'En boca de todos'.

La salsera 'gritó' a los cuatro vientos que el coreógrafo es su enamorado desde hace algunos meses. "Es mi enamorado, tenemos poco tiempo de relación, pero ya nos conocemos bastante tiempito, un año y algo de conocidos", comentó.

Como se observa en las imágenes, Kate Candela no pudo ocultar su felicidad frente a cámaras por la bonita etapa que está viviendo al lado de su nuevo amor.