Kate Candela no se quedó callada y se animó a confesar frente a las cámaras de “Modo Espectáculos” cuáles serían los motivos por los que su amistad con Daniela Darcourt llegó a su fin tras haber compartido varios años en la orquesta femenina “Son Tentación”.

Y es que la salsera asegura que nunca ha hablado mal de la intérprete de “Señor Mentira” y que solamente respondió una consulta que le hizo un reportero.

"Yo ya lo comprendí, es como explicarle las cosas a alguien que no sabe. Me preguntaron si sabía que ella no quería cruzarse conmigo en los shows, es verdad, si lo sé, pero yo no comento sobre ello. Yo quiero ponerle un punto aparte a esto porque ella cree que yo necesito de esto, y la verdad es que no lo necesito”, comenzó diciendo muy indignada.

“Yo no sé si ella tenga amigos o no, no es mi vida, no pretendo entrar en ello, lo único que sé es que por mi parte no hay ninguna molestia, a mi me hicieron una pregunta y yo la respondí”, agregó.

Por último, Kate Candela se mostró bastante enojada y aseguró que no es una mentirosa como Daniela estaría dando a entender. “Solamente dejarle muy en claro que todo son solamente dichos, la realidad es otra, a mi no me va a venir a dejar como una mentirosa, como si me gustara hablar de la gente”, finalizó.

Kate Candela sobre Daniela Darcourt - Ojo

