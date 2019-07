Kate Candela: "No me voy a sentir mal si una cantidad de público admira a Yahaira y Daniela, y no me siga a mí"

Kate es pura candela, como su apellido. Ella no lo niega, como tampoco oculta que no ha puesto límites a su carrera.

La finalista de “El artista del año”, una de las cantantes más cotizadas del género de la salsa, tiene muy claro lo que desea, en un ambiente musical en el que las mujeres están tomando protagonismo. Pero eso sí, a ella no le vengan a hablar de comparaciones.

“No me afectan, porque yo creo que todo ser humano es diferente uno del otro. En mí nunca van a encontrar razones para crear un conflicto con declaraciones al estilo 'yo soy mejor que la otra'. En la música, es una cuestión de gustos. Si a la gente le gusta Yahaira, que vaya a verla; si a otros les gusta Daniela, que vayan con ella; y si les gusto yo, en buena hora. No me voy a sentir mal si una buena cantidad de público admira a Yahaira y Daniela, y no me siga a mí”.

Kate considera que sus cinco años integrando el grupo Son Tentación le dieron las tablas suficientes para emprender su propio camino. Sin embargo, debía fijarse en dónde dejaba sus huellas para no desviar el rumbo.

“Muchas veces uno tiende a desesperarse en el afán de querer salir en los medios, de que los contratos comiencen a aumentar y que la gente empiece a hablar más de ti. Eso no vale la pena, ya que luego por esa desesperación vamos a inclinarnos a lo negativo, a actuar y decidir con la cólera. Hay que tener claros nuestros objetivos y rodearse de gente que quiera aportar en nuestro proyecto. Tengo a un montón de gente hablándome, aconsejándome, llevando mi carrera por lo bueno. Yo no quiero escándalos".

A pesar de haber sido eliminada en la cuarta gala de “El artista del año”, Kate regresó por todo lo alto para estar en la final del programa. Considera que la decisión de regresar fue la más acertada.

“Para mí fue sorprendente recibir la propuesta de poder estar allí nuevamente. Acepté porque siento que fue una gran oportunidad para poder llegar a mucha más gente que la que me conocía, para poder hacerle saber que me encontraba luchando por mis sueños. Hacer una carrera musical en este país no es nada fácil. Estar en un programa de gran audiencia me ha servido muchísimo; fue una experiencia inolvidable”, afirma Kate.

- Tú podrías haberte negado a volver, porque te había eliminado Jaime Mandros “Choca”, quien no canta ni en la ducha...

Siendo sinceros, ya no era una cuestión de ganar una copa o un primer lugar; era la oportunidad que se presenta para proyectar mi imagen, aprovechar la oportunidad de la mejor manera y tomarla a mi favor. Estoy empezando como solista y sé lo duro que es todo esto, entonces estar en el programa era una exposición bastante grande. Ese era el propósito.