La actriz Katia Condos habló sobre el fin del programa “Mujeres sin filtro” de las pantallas de América TV, el cual conducía junto a Rebeca Escribens, Gianella Neyra y Almendra Gomelsky.

“Súper apenada porque claro es un proyecto de cuatro amigas que la pasaron increíble, estamos sí con pena que se haya terminado, pero también super agradecida porque nosotras no apostábamos ni medio real por ese programa y hemos estado tres años y medio”, dijo a diario Ojo.

Sobre las razones que llevaron a la cancelación del programa dijo que no tiene nada que ver con el rating, puesto que se van “por todo lo alto”.

“Son cosas en verdad que no manejamos... coyunturas del país, son temas que van por otro lado que no tienen nada que ver con nosotras (...) Si no nos han renovado tienen que ver con otras cosas que con el éxito del programa”, reveló.

En ese sentido, descartó que el fin de “Mujeres sin filtro” haya sido por el cambio de productora. “No, yo creo que eso no. La producción anterior la amamos, hacen un trabajo súper lindo, no tiene nada que ver. Incluso este año hemos tenido más rating, no tiene nada que ver el cambio de productora, los hermanos Pinasco nos trataron súper bien”, aseguró.

Finalmente, dijo que no existe posibilidad de que el programa regrese por otro canal.

VIDEO: Marisol Mayta