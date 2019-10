Karim Vidal en conversación con la producción ‘Magaly Tv, la firme’ reveló cómo es que su exesposa Katty García negaba la relación sentimental que mantenían desde hace varios años atrás.

Según Karim, la exchica reality le decía a todo aquel que se encontraba que no era lesbiana. “Ella le dice a todo el mundo que no es lesbiana y que no tiene una relación conmigo (...) Me encontré con un amigo y le digo ‘oye, a mi esposa, ¿la has visto?’, y me dice ‘¿qué esposa?, ¿no es tu hermana?’”, contó que fue lo primero que descubrió, hecho que desató una pelea entre ambas.

Luego también se enteró que Katty García aseguraba que era madre soltera y ella solo la había acogido en su casa. “Es que el papá de mi hijo me abandonó y conocí a esta persona y me ayudó, es bien buena, me recibió en su casa”, aseveró. “Yo me he sentido la más utilizada del mundo”, expresó con la voz entrecortada.

Karim Vidal resaltó que hasta el lunes pasado su relación estaba de lo más normal; sin embargo el viernes Katty García le dijo que ya no quería estar más con ella.

“Nosotros hemos tenido una vida feliz hasta el lunes y el viernes se levanta y me dice ‘no te quiero’. Para esto yo ya había puesto cámaras y audios en mi casa porque había visto cositas que no me gustaban”, sentenció.