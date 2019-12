Katty García celebró los 2 años de su hijo pero su expareja, Karim Vidal, no apareció en la fiesta.

Al menos así lo dejó ver la popular “Toñita”, quien organizó una fiesta con temática de Cars para el cumpleaños de su hijo.

A través de Instagram, Katty García contó que invitó a sus amigas y a otros niños para que celebren con su hijo.

Incluso, la “Toñita” compartió un video mientras cantaban “Feliz Cumpleaños”. No obstante, en ningún video ni foto apareció Karim Vidal, la otra madre del bebé.

“Felices 2 años mi Tuti... Que Dios nos siga bendiciendo #MamáFeliz #MiTutiLove”, escribió Katty García en su cuenta de Instagram.

Como se conoce, Karim Vidal ha decidido luchar por la tenencia compartida de su hijo por la vía legal, ya que acusó a Katty García de no querer entregársela.

Antes del cumpleaños de su pequeño, Karim Vidal compartió un emotivo mensaje en el que explicaba que iba a esperar pacientemente la decisión del juez.

“El sol no se puede tapar con un dedo, la verdad es más grande que la mentira... elegí el camino de las leyes y hoy solo me queda esperar el día del juicio. Mientras... disfruten del dolor que causan a otro ser humano, no olviden nunca que hay dolores que dejan cicatrices imborrables, busco la sabiduría de un juez imparcial y aunque en eso puedan fallar, sé que hay un juez aún más poderoso que sabe la verdad”.

Cumpleaños hijo de Katty G