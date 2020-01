Karim Vidal reveló que volvió a ver a su hijo tras casi dos meses separados luego de su separación de Katty García.

En su cuenta de Instagram, donde cuenta su lucha diaria por obtener la custodia compartida, Karim Vidal comentó que por fin pudo darle un beso a su hijo antes de recibir el año 2020.

“Hoy le pude dar un beso a mi bebé después de tantos días y ahora puedo dar gracias a Dios y decir gracias 2019 por las cosas lindas que me diste, un año de vivencias maravillosas junto a mis hijos, aprendí, me caí pero no por eso me voy a dar por derrotada, solo son aprendizajes de la vida”, señaló.

La expareja de Katty García también expresó su esperanza por tener un buen año: “deseo para todos un feliz año 2020, sé que Dios tiene cosas maravillosas para mí. Éxitos!”, indicó.

Como se conoce, Karim Vidal no pudo ver a su hijo en Navidad y en el segundo cumpleaños del niño. Por su parte, Katty García presentó a su nueva pareja. En pocos días se conocerá el fallo del juicio que ambas llevan por la custodia del pequeño.