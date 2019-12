Katty García y su expareja Karim Vidal se encuentran enfrentadas judicialmente por la tenencia de su hijo. Recientemente, la ex chica reality compartió varias fotos y videos del niño, quien este jueves cumple 2 años.

“Qué rápido pasa el tiempo, mañana esta cosita hermosa cumple 2 años”, escribió Katty García en su cuenta de Instagram. Asimismo, aseguró que está feliz con el pequeño “pese a todo” lo que han pasado.

“Pese a todas las cosas que nos pasaron, estamos bien y felices con bendición de Dios”, señaló la ex chica reality. Incluso contó que iba a preparar una sorpresa por el cumpleaños de su hijo.

Foto: Instagram Katty García

La respuesta de Karim

Horas después de estas publicaciones, Karim Vidal se pronunció en Instagram sobre su expareja. Ella comentó que está esperando el día del juicio y espera que el juez sea “imparcial” y le otorgue la custodia compartida.

“El sol no se puede tapar con un dedo, la verdad es más grande que la mentira... elegí el camino de las leyes y hoy solo me queda esperar el día del juicio. Mientras... disfruten del dolor que causan a otro ser humano, no olviden nunca que hay dolores que dejan cicatrices imborrables, busco la sabiduría de un juez imparcial y aunque en eso puedan fallar, sé que hay un juez aún más poderoso que sabe la verdad”, indicó Karim Vidal.