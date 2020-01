Katty García continúa sorprendiendo a sus seguidores al realizar explosivas revelaciones sobre la relación que tuvo con su aún esposa Karim Vidal.

A través de su cuenta de Instagram, la “Toñita del Rímac” se mostró molesta por las duras críticas que recibe por presuntamente no permitir que Karim Vidal vea a su hijo: “A mí me molesta mucho que comenten cosas que no vienen al caso en las fotos que yo pongo con mi hijo (...) igual a mí no me interesa pero trato de borrar algunos mensajes que no quiero tenerlos en mi cuenta”, señaló.

Sin embargo, lo que realmente sorprendió a todos es que dejó entrever que no acudió a la Fecundación In Vitro, tal como había contado cuando se casó con Karim Vidal.

“¿Qué método utilizaste para salir embarazada?”, le preguntaron por Instagram, pero ella solo colocó un emoji de silencio.

“¿El tratamiento de Antonio lo pagaste tú? O lo pagó Kairm? Recuerda que ambas con mamás”, le dijo otro usuario.

En esta pregunta, Katty García aseguró que no hubo tratamiento para quedar embarazada: “No lo pagó nadie, a buen entendedor pocas palabras”.

Katty Garcia se defiende

Recordemos que hace pocas semanas, Karim Vidal contó que Katty García y sus amigas señalaban que el bebé había sido concebido de forma natural, por lo que tenía un supuesto padre.

“Sus amigas escriben que mi bebé tiene padre y se burlan diciendo que pondrán fotos del padre de Antonio (...) Ellas repiten lo que mi ex dice: que mi hijo Luis Antonio tiene padre", indicó.

No obstante, en varias entrevistas con la prensa peruana, Katty García comentó que su esposa y ella realizaron un tratamiento para que pueda salir embarazada. Según Karim Vidal, esta sería la estrategia de Katty para que la Corte de Familia no le entregue la custodia compartida.

