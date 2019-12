La exbailarina de cumbia, Katty García, rompió su silencio a poco de terminar el año 2019, donde sorprendió con la ruptura de su matrimonio con Karim Vidal, su pareja de años y con quien decidió traer al mundo al pequeño Antonio.

Ahora, Katty García es acusada por Karim Vidal de no dejarle ver a su niño.

Al respecto, Katty García dijo que no fue el mejor año por obvias razones y que "aprendió y mucho" de todo lo que vivió.

“Y se acabo el 2019 ..... no voy a decir que fue el mejor por obvias razones , pero me queda agradecerle a la vida y a Dios por cada una de las cosas que pase y viví , porque de todo lo que fue bueno y malo aprendí y mucho , cierro este año con lo mejor de mi vida que es mi hijo ANTONIO, aquí les comparto una foto con la sonrisa que me llena de amor y me enamora cada día más FELIZ AÑO a todos familia instagram”, escribió al pie de una foto junto a su engreído.