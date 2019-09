Quiere botar la casa por la ventana. Así lo reveló Katy Jara, tras ser consultada si desea que su matrimonio sea algo memorable.

“Quiero que sea algo grande; en realidad, es un sueño que siempre he tenido. El amor llegó en el momento en que había perdido toda esperanza. Me han pasado muchas cosas complicadas. Yo salía de una relación complicada, estuve dos años sola, no pensé que esto me iba a pasar”, sostuvo la cantante.

Como se recuerda, la popular intérprete sorprendió a todos al subir unas fotografías a las redes sociales, en las que muestra el anillo de compromiso que le entregó su actual pareja.

“Esta noticia me ha sorprendido muchísimo. Hemos estado en una reunión familiar en Trujillo y me ha pedido la mano delante de todos. Sé que tenemos poco tiempo, pero es una gran persona y nos entendemos muy bien. Ambos somos padres, él tiene 2 hijos y yo una hija, así que nuestra prioridad son nuestros hijos, trabajar por ellos”, dijo Jara.

Fecha de la boda

La conductora de “Domingo de fiesta” de TV Perú, además, dijo que aún no tiene la fecha fija del enlace.

“Recién me acabo de comprometer, estoy feliz; eso será más adelante, de repente el próximo año. (Su nueva pareja) no trabaja en la música, no canta, es contador; estoy contenta con él. Además, es de Piura, norteño como yo. Siempre para viajando y me acompaña a algunas giras para estar juntos”, manifestó después de revelar que próximamente se irá a Ecuador y Colombia.