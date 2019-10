La conductora Katy Jara negó haberse metido en la anterior relación de su ahora esposo, Marvin Bancayan. Según Fabiola de la Cruz, expareja del empresario, este le fue infiel con la también modelo, pese a que tenían cuatro años juntos y estaban cerca del nacimiento de su hijo.

"Es un mentiroso (Bancayán), infiel y mal hombre. Mi hermana fue a verlo a él, a la casa donde vivíamos, y encontró a la señorita Katy Jara ahí adentro”, señaló De la Cruz.

Por su parte, Jara negó los comentarios de la ex de su esposo. “Jamás me metí en una relación. Cuando conocí a Marvin, ya estaba separado de la madre de su niño". Si bien iniciamos una amistad en principio , él siempre me puso en claro , que cuando se separó de la Sra Fabiola , al poco tiempo se enteraron que ella estaba en estado y ambos decidieron tener su bebé y llevar una buena relación de padres en armonía. Antes de aceptar iniciar una relación con Marvin , pude comprobar que todo era cierto. Nunca me metí en su relación, él ya estaba separado y solo”.

“Marvin está bastante incómodo, hay información que vertieron y no es verdad. Y claro todo esto se ha prestado para cuestionar si el cumple o no con sus hijos . Y en ese aspecto todo está en orden y siempre va a ser así . Yo también soy madre y entiendo eso muy bien y a la perfección. Además lo tildan de infiel y mala persona y eso no es verdad”, precisó la cantante.