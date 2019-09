La cantante Katy Jara publicó una fotografía con su novio por primera vez en sus redes sociales.

A casi un mes de comprometerse, Katy Jara contó que se encuentra feliz con su pareja.

"Me preguntan si estoy enamorada. Yo respondo: " Sí, estoy enamorada". Y así quiero seguir, así quiero vivir, por siempre enamorada de ti", escribió Katy Jara en su cuenta de Instagram.

Si bien en la imagen no se observa completamente el rostro de su pareja, sí se ve a una Katy Jara radiante y enamorada.

Foto: Instagram Katy Jara

Como se recuerda, la cantante anunció que estaba comprometida a principios del mes. Muchos de sus seguidores quedaron sorprendidos, por lo que Katy Jara explicó que conocía a su pareja desde hace seis meses.

Asimismo reveló que su pareja es un contador piurano que le pidió matrimonio frente a sus padres.

“Recién me acabo de comprometer, estoy feliz; eso será más adelante (la boda), de repente el próximo año. (Su nueva pareja) no trabaja en la música, no canta, es contador; estoy contenta con él. Además, es de Piura, norteño como yo. Siempre para viajando y me acompaña a algunas giras para estar juntos”, dijo Katy Jara en ese momento.