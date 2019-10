Katy Jara, la cantante de cumbia, se casó hace algunos días atrás con Marvin Bancayan, un contador público. Sin embargo, no todo es felicidad para la cumbiambera, quien ha sido señalada como “la otra” por parte de la expareja de su ahora esposo.

La joven habló para las cámaras de ‘Magaly tv, la firme’, quien ha dado a luz al hijo de Marvin hace un mes aproximadamente. En el que aseguró que Katy Jara conoció a su exprometido a principios de este año, y a pesar que el contador tenía fotografías con ella en Facebook, la también conductora empezó a exponer su vida sentimental en redes.

Ante esto, Katy Jara y ahora esposo se pronunciaron en Instagram, asegurando que “un moneda tiene 2 caras y cada historia y sus protagonistas tienen derecho a expresar su testimonio, su verdad, no juzgues a la personas, sin antes saber la versión de ambas partes”.

“Ya salió el sol y es una mañana distinta a las que suelo estar acostumbrada. Pero como siempre digo, la verdad siempre cae por su propio peso y la verdad la saben las personas allegadas a mí, como mi familia y los pocos amigos que tengo. Hoy realmente me doy cuenta que son muy pocos. Agradezco a la reducida cantidad de “verdaderas amistades” que me han llamado o escrito, no para juzgarme, si no para saber cómo estoy y para expresarme su solidaridad, no saben cuánto las valoro y son en estos momentos difíciles, dónde te das cuenta quienes son realmente tus AMIGOS y no solo contactos de WhatsApp o redes sociales. Gracias de verdad, me dan la fuerza necesaria para sentirme mejor. La verdad siempre será una sola, no tengo nada que temer, tanto mi esposo como yo, estamos tranquilos y abiertos a poder esclarecer las cosas que se vienen diciendo de nosotros”.

Por su parte, Marvin Bancayan también dejó un mensaje en redes sociales, donde indica que su vida siempre ha sido expuesta por tener una vida pública.