Katy Jara sorprendió al revelar que se casó con su novio pocas semanas después de su compromiso.

A través de Instagram, la cantante se mostró feliz al confirmar que ya contrajo nupcias con el contador piurano Marvin Bancayan.

“Sr y Sra Bancayan!!! Te amo para siempre vida mía”, escribió Katy Jara en su cuenta oficial. Se conoció que la boda se realizó en la ciudad de Trujillo.

Hace pocas semanas, tras comprometerse, Katy Jara contó que su pedida de mano fue muy romántica.

“Esta noticia me ha sorprendido muchísimo. Hemos estado en una reunión familiar en Trujillo y me ha pedido la mano delante de todos. Sé que tenemos poco tiempo, pero es una gran persona y nos entendemos muy bien. Ambos somos padres, él tiene 2 hijos y yo una hija, así que nuestra prioridad son nuestros hijos, trabajar por ellos”, reveló la cantante al diario Trome.

Foto: Instagram Katy Jara

Asimismo, en ese momento, la conductora de TV Perú señaló que habían planeado su boda para el próximo año, por lo que sus fans se sorprendieron al saber que ya se casó.

“Recién me acabo de comprometer, estoy feliz; eso será más adelante, de repente el próximo año. (Su nueva pareja) no trabaja en la música, no canta, es contador; estoy contenta con él. Además, es de Piura, norteño como yo. Siempre para viajando y me acompaña a algunas giras para estar juntos”, indicó en ese momento.

El hermoso anillo de compromiso

Foto: Instagram Katy Jara