Katy Perry estrena nuevo videoclip y el simbolismo es realmente espeluznante

Las relaciones tóxicas pueden causar mucho daño. Ese es el mensaje final del nuevo videoclip de la cantante Katy Perry en colaboración con el músic ruso-alemán, Dj Zedd.

'365' cuenta la historia de un sujeto - interpretado por Dj Zedd - que es parte de un estudio protagonizado por un ser biónico - interpretado por Katy Perry - quien es el conejillo de indias de varios científicos para demostrar los efectos de lo que se conoce como relaciones tóxicas, dependencia emocional y los inminentes efectos negativos que estos tienen en quienes pasan por esas situaciones.

"Me encanta cuando llegas y no soporto cuando tienes que irte […] Quiero que seas el único que esté conmigo un lunes por la noche, un martes noche y todos los días de la semana. ¿Serás el único que esté en mi mente las 24 horas y 7 días a la semana? ¿Los 365 días del año?", reza parte de la letra de la nueva producción de la intérprete de temas como 'Chain to the rhythm' o 'I kissed a girl'.

Este videoclip marca el regresó de Katy Perry a las plataformas musicales luego de su último álbum, 'Witness' (2017).

HAY MÁS...