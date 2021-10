Katy Perry ha grabado una versión del clásico de The Beatles “All You Need Is Love” que acaba de ser compartido por el equipo de la artista estadounidense en plataformas digitales como parte de una campaña publicitaria con fines solidarios.

La cantante ha vuelto a enfrentarse a una canción de los Beatles, luego de cantar Yesterday en el 2014, y en esta oportunidad ha sido All You Need is Love. Los beneficios obtenidos por las reproducciones de esta versión serán destinados a una organización que lucha contra la pobreza infantil en los Estados Unidos.

El tema resultante se ha utilizado en una campaña de publicidad de una marca de ropa en la que Perry trabajó cuando era adolescente. Está pensada para el periodo navideño, que ya ha empezado en muchas ciudades, en la que se puede ver a la cantante en una jornada completa, desde que apaga el despertador por la mañana hasta que llega a un estudio donde graba el vídeo de la canción acompañada de un cuerpo de bailarines y una orquesta.

