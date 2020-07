El “Profeta de América”, Reinaldo Dos Santos, fue consultado sobre el futuro de Kenji Fujimori en su matrimonio. Los conductores de “En Boca de Todos” quisieron saber si el hijo del expresidente de la República, Alberto Fujimori, sería padre de familia tras contraer matrimonio.

Al respecto, Reinaldo Dos Santos descartó tal posibilidad, por lo menos para este año. “¿Sí serán papás? Yo no veo eso, todavía no lo veo, eso todavía no está en el horizonte de sucesos”, respondió.

Sin embargo, el “Profeta de América” si prefijo que Kenji Fujimori volverá a la política, siendo candidato presidencial para el 2021. “Va ser candidato a presidente del Perú”, respondió ante la pregunta de Tula Rodríguez.

El pasado 30 de junio, el último día de la cuarentena en el Perú a causa del coronavirus o Covid-19, Kenji Fujimori decidió contraer matrimonio con Erika Muñoz Regis en la Municipalidad de Miraflores.

La ceremonia duró menos de una hora y ningún familiar del excongresista asistió a la ceremonia, la cual se celebró en el último día del aislamiento social obligatorio.

¿Kenji Fujimori será papá este año?: Reinaldo Dos Santos respondió-ojo

