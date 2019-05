Kevin Blow defiende con todo a Michelle Soifer y lanza advertencia a Erick Sabater

Tras ver el adelanto de 'El valor de la verdad' de Erick Sabater en el que hablará sobre su expareja Michelle Soifer. Kevin Blow, novio actual de la popular 'Solcito', lanzó tremenda advertencia a su compatriota.

En el mensaje que dejó Kevin Blow en su cuenta de Instagram, asegura que aunque se pasee por los programas llorando, no permitirá que dañen a su pareja Michelle Soifer.

"¿Por qué eres tan terco? ¿No aprendes no? Después no te quejes y no vengas con el tema de la nacionalidad porque no tendrá nada que ver. Te metes en camisas de 7 mangas y después estás que lloras en todos los programas", escribió.

Con este post, Kevin Blow daría a entender que demandaría a Erick Sabater si este dice su verdad sin pruebas.

