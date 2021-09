Kevin Blow deja por los suelos a Erick Sabater tras su ingreso a EEG (VIDEO)

La bronca entre Erick Sabater y Kevin Blow continúa y en esta oportunidad este último dijo que si el ex de Michekke Soifer está en Esto Es Guerra es por ella y porque quieren subir el rating.

"Michelle no me hace favores, no pone condiciones para que me entrevisten. Todos saben aquí en ATV lo que hacía por Erick Sabater", dijo Kevin Blow para OJO.

Añadió que Erick Sabater sigue beneficiándose de la exrelación que mantuvo con Michelle Soifer y que no tiene ningún talento. "Él no canta, no baila. Ahora entró a un reality, pero ese tipo no es el mejor guerrero. Si ha entrado ahí es porque quieren rating".

"Yo llegué a la conclusión que aquí (Perú) chancar funciona, entonces sí tu cometes un error como todo ser humano, no creo que haya comparado a los peruanos como lo hizo Julieta Rodríguez quien dijo a los peruanos indios marginales. Eso fue una ofensa directa", finalizó.

