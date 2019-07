El mensaje de Kevin Blow tras el anuncio de Michelle Soifer sobre su soltería

Luego que Michelle Soifer confirmara su ruptura amorosa con Kevin Blow en 'Las reinas del show', el dominicano dejó curiosos mensajes en sus redes sociales.

El primero de ellos fue: "hay que está acostumbrada a ganar y siempre salirse con la suya, pero créeme esta vez no será así", escribió en sus historias de Instagram.

Para luego responder un mensaje que decía: "tienes que venir a verme", dando a entender que lo visite antes de que viajara a Perú. Sin embargo, Kevin Blow contestó que no se irá de República Dominicana: "No me iré, solo voy y vengo".

Este mensaje fue luego que Michelle Soifer anunciara que "está soltera" en vivo. Inclusive mostró su mano para que vean que ya no luce el anillo de compromiso que le regaló Kevin Blow.