Kevin Blow reveló que ya se olvidó de Michelle Soifer y mostró la fotografía de su nuevo amor. Aunque no quiso dar el nombre de su nueva ilusión, ayer comentó que se trata de una modelo dominicana, que también canta y "es gerente de un banco”.

¿Quién es la mujer que le quita el sueño al ex de Soifer? El mismo Kevin Blow se encargó de publicar una fotografía de su amada en sus historias de Instagram, quien - al parecer - estuvo recientemente celebrando su cumpleaños.

“Gracias por aparecer cuando más te necesitaba. Ahora a celebrar en grande. Love you”, escribió el Blow.

SE DISCULPA

Tras sus revelaciones sobre Micheille Soifer en “El valor de la verdad”, su expareja Kevin Blow compartió en sus redes sociales un mensaje pidiendo disculpas a amigos y familiares por hablar más de la cuenta.

“Para algunos estuvo mal (incluyéndome a mí), para otros bien, para otros no era necesario. Para mí era reconocer mis errores y ser mejor y que en una nueva etapa de mi vida tengo que fijar prioridades si quiero lograr cumplir metas”, inició Blow con su discurso.

“Mil disculpas a familiares, amigos cercanos y fanáticos afectados con mis declaraciones, pero es que a veces la vida te pone opciones y cuando tomas una, casi siempre alguien sale perjudicado. Deseo lo mejor para cada una de las personas envueltas en este tema y a seguir para adelante”, añadió el dominicano, quien regresó a su país donde espera continuar con su carrera y dejar atrás su pasado con la popular “Michi”.

kevin Blow - Instagram

NO DA MARCHA ATRÁS.

Por su parte, Micheille Soifer indicó en el programa “El show después del show”, que no está dispuesta a responderle a Kevin Blow, pues eso solo sería seguirle el juego y “simplemente no vale la pena”. “No vale la pena entrar a pelear con él o entrar en dimes y diretes. Lo único que tengo que hacer es demandar, denunciar, defender mi honra y seguir para adelante haciendo lo que yo sé hacer”, señaló.

En declaraciones a la prensa, Soifer también se refirió a la infidelidad de Blow y dijo que “sí lo sabía, pero no era necesario (decirlo), para qué. Sobre un supuesto hijo que habría perdido del cantante, no quiso referirse al respecto. Lo que sí reiteró es que no dejará la demanda en su contra, pues “él de todas maneras tiene familia acá en Perú y si no, se le envía (la notificación), yo tengo su dirección. Mis abogados se van a encargar de eso. Yo prefiero no dar mucho detalle”, acotó.