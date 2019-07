Kevin Blow regresará al Perú pero Michelle Soifer responde: "ya no tenemos nada que hablar"│VIDEO

Michelle Soifer confirmó el fin de su relación sentimental con Kevin Blow en el programa Reinas del Show. Posteriormente comentó que fue una decisión de mutuo acuerdo y que ya no mantiene comunicación con el dominicano.

"Ya tenía anillo, ya tenía todo. No era mi momento de repente. Estoy soltera, no pensaba decirlo así, iba a mandar un comunicado", dijo Michelle Soifer a América Espectáculos.

"Es algo que pasó y hay que recibirlo así. Fue de mutuo acuerdo. Regresó a su país, yo estoy tranquila aquí y estamos muy bien", agregó.

No obstante, Michelle Soifer no quiso explicar por qué decidieron terminar su compromiso: "Son cosas que suceden, de repente un día tienes planes de algo y al otro no. Ahora estoy disfrutando mucho de mi soltería".

En ese sentido, la participante de Esto es Guerra aclaró que ya no tiene comunicación con Kevin Blow pese a que el dominicano anunció que regresará al Perú muy pronto.

"El fin de una relación no tiene que se siempre triste sino tú por allá y yo por aquí. Punto. No hablamos, ya no tenemos nada que hablar, pero si en algún momento yo puedo ayudarlo en algo, no hay problema", sostuvo Michelle Soifer.