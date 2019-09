Kevin Blow se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, donde realizará impactantes confesiones sobre la relación que tuvo con Michelle Soifer.

Sin embargo, en un avance publicado recientemente por Beto Ortiz, se escucha al dominicano contando un supuesto episodio de violencia con la ex chica reality.

Según cuenta Kevin Blow, Michelle Soifer lo golpeó en el rostro durante una discusión. Es así que el cantante dominicano habría tenido una violenta reacción con la ex chica reality, agarrándola con fuerza en el piso mientras la obligaba a pedirle perdón.

“¿Te rompió la nariz de una cachetada Michelle Soifer?”, preguntó Beto Ortiz.

“Se para y me da la cachetada en la cara, entro al baño y me miro y tengo la nariz un poco doblada. Agarro las dos manos de ella, le hago fuerza. Yo lo que hago es esto. ‘Hasta que no pidas disculpas no te voy a soltar’”, se le escucha decir a Kevin Blow.

Asimismo, durante el programa le preguntarán si todavía ama a Michelle Soifer. En el mismo avance se escucha a Kevin Blow hablando de un embarazo, aunque no precisa si se trata de su expareja.

“Ella me llama y me dice que está embarazada y digo yo, pero cómo así. Y ella me dice ‘sí, estoy embarazada, estoy asustada, me hice una prueba’. Estaba embarazada”, sostuvo.