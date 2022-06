Kevin Bruce ingresa con todo a la cumbia y lanza dos temas [VIDEOS]

“La cumbia siempre ha estado en mi sangre”. Así anunció el conocido cantante Kevin Bruce, quien ingresa con fuerza al género tropical. Con 20 años de trayectoria y 12 años al frente de su propia orquesta “Kevin y los agentes”, el talentoso artista acaba de estrenar en las redes sociales “Dime que me quieres” y “Sube las manos”, canciones que incluirá en su nueva producción musical que planea lanzar entre junio o julio.

"En realidad pasar a la cumbia es un poco como volver a mis raíces, siempre hice temas tropicales desde que estuve en la orquesta Internacional Bahía y este género no es ajeno a mí pues en mis shows toco de todo. La gente se divierte más con la cumbia, por eso decidí embarcarme en este proyecto. En las redes sociales he lanzado mis dos primeros sencillos y ha funcionado muy bien. Mi disco será conformado por doce canciones, temas inéditos y algunos covers como el homenaje a Adolfo Echevarria con el tema ‘Amaneciendo’", comentó Kevin Bruce que acotó que su nuevo disco será lanzado en paralelo con el estreno de los videoclips de sus principales temas.

Kevin Bruce, quien se hizo conocido en la escena musical con el tema "Melina", señaló que planea hacer la presentación oficial de su show netamente de cumbia a mediados de junio. "Quiero darle un gran nivel a la cumbia con un show diferente y desde hace unos meses estoy trabajando en un nuevo concepto de show, será toda una puesta en escena. Creo que la cumbia tiene que estar a la altura de los shows internacionales, tenemos la tecnologia y buenos escenarios", comentó el artista que planea a mediados de años lanzar su primer disco de cumbia.

El intérprete señaló que paso a paso ha logrado labrarse un camino en la música y se ha ganado el respeto de sus colegas musicales, sobre todo por su profesionalismo en los escenarios. "Soy músico de carrera, toco piano y canto. Sin bien la cumbia es un reto porque hay una fuerte competencia, creo que cuando hay talento se puede llegar a donde uno quiere. Los escándalos no van conmigo para nada, en mis 20 años de trabajo nunca he hablado de mi vida personal y siempre he cuidado de no ventilar mis problemas. Soy músico y no cómico, hay muchos cantantes que parecen cómicos y salen a ventilar su vida", acotó Kevin Bruce.

