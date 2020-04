Desde República Dominicana, Kevin Blow conversó con el diario Ojo, para contarnos como pasa sus días en casa a causa de la pandemia del Coronavirus.

Él no fue ajeno al revelar que en su país las mascarillas al igual que en nuestro país ya no se venden porque desaparecieron de las farmacias. “Yo ando con mi familia en casa encerrado. Saliendo lo necesario, solo por suministros. Acá el toque de queda empieza desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana”, señaló no sin antes agregar que en su país también hay gente que no acata las medidas, pues “como en todas partes hay gente imprudente”.

“Se cumple lo de la distancia. Pero por más que traten esto crece por la culpa de algunos que no acatan. Y otros se aglomeran”, añadió.

La expareja de Micheille Soifer señaló que en Republicana Dominica su presidente dispuso que “el gobierno regale 100 dólares al pueblo mensualmente”, indicó.

En otro momento, Kevin Blow señaló que en el país boricua la gente también compró en desmedida cantidad los papeles higiénicos. “Parece que eso fue a nivel mundial, creo que pensaban que iban a ocupar el baño demasiado. La gente se bloqueó conprándolo al igual que las mascarillas que ya no hay”, indicó.

“Pero esto también es un tema de concientizar a algunas personas que tuvieron la habilidad de comprar bastantes mascarillas como Jean Paul Santa María que es mi hermano, pero no comparto su acción. Las compró en cantidad y ahora las está vendiendo por un precio sobrevalorado. A mi me llegó un mensaje de su celular diciéndome los precios. Esto es una cuestión de solidarizarnos todos, es un tema de conciencia”, explicó.

Cabe mencionar, que Jean Paul Santa María estaba ofreciendo más mascarillas a través de sus redes sociales, pero debido a que Angie Jibaja hizo noticia por haber sido baleada, prefirió eliminar ese post para evitar las críticas. Sin embargo, su esposa Romina Gachoy si lo está ofreciendo a través de sus historias de Instagram.

