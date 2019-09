El actor cómico Kike Suero fue detenido nuevamente tras ser denunciado por su esposa Geraldine Quezada

Según ATV Noticias, la pareja se encontraba hospedada en un hostal en la ciudad de Ica.

En el lugar habría ocurrido la agresión, ya que Geraldine Quezada pidió auxilio entre gritos.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes trasladaron a Kike Suero a la dependencia policial.

El cómico llegó a la comisaría entre tropiezos y tuvo que ser ayudado por los agentes, ya que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Asimismo, Kike Suero se negó a responder a las acusaciones de su esposa.

Por su parte, Geraldine Bazán indicó frente a cámaras que el cómico la había agredido.

“Voy a esperar qué me dicen porque están diciendo que me puedo quedar en calidad de detenida, yo no tengo familia acá, tampoco tengo abogado como para que me pueda ayudar”, sostuvo Bazán.

Cabe resaltar que ambos pasaron por medicina legal, pero Kike Suero se habría negado a los exámenes de ley.