En noviembre de 2019, el cómico Kike Suero protagonizó una penosa situación dentro de la comisaría en Ica, donde fue denunciado por su entonces pareja, Geraldine Quesada Chávez, por agresión física y psicológica. Esto le costó caro al cómico, quien fue separado del programa “El reventonazo de la Chola”, que lidera Ernesto Pimentel.

Kike Suero regresa a “El reventonazo de la Chola”

En declaraciones a Diario Ojo, Kike Suero hizo un mea culpa y afirmó que estuvo en tratamiento psicológico.

“Claro, (hago un mea culpa), estoy bien, con tratamiento psicológico, (sufrí) un tema emocional terrible, encerrado en un hotel, haciendo cosas que no debería, por ejemplo tomar licor, trago. Ya no lo voy a hacer, mi cuerpo no lo permite, yo no lo permito, le di al alcohol la llave para que entre a mi puerta, pero ya se solucionó”, comentó.

Aceptó que bebía licor “para escapar de mi realidad”: “he tenido una conducta disparatada pero no con afán de dañar a nadie, no pensaba bien”.

Dijo que agradece a Ernesto Pimentel y al canal por la nueva oportunidad que le dan.

Sobre la denuncia de agresión de su expareja, comentó: “Ya me separé. Hay que ser realista, el hecho de que la señora sea mujer, no significa que tenga la razón o yo sea un tal por cual, cuando me separé de ella pensé que el mundo se me venía encima, pero estoy mejor, tengo contratos, seré imagen de una marca de atún”.

VIDEO RECOMENDADO

“Mujeres al Mando”: Anahí de Cárdenas responde a los cuestionamientos

NOTICIAS RELACIONADAS