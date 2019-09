El próximo mes de octubre, el cantante coreano Kim Hyun Joong llegará al Perú para ofrecer un show y esta vez lo hará como solista, pues hace cuatro años pisó suelo peruano junto a su exbanda SS051.

El también actor, conocido por su participación en Boys Overs Flowers, vendrá a Perú para ofrecer su show como solista el cual se realizará este 20 de Octubre en Plaza Arena (al costado del Jockey Plaza).

Kim Hyun Joong interpretará sus conocidos éxitos: "Because I'm Stupid", "One More Time", "Love Like This", "Be Nive To Me Place", Kiss Kiss", Yes I Will", "Gentleman", "Capuccino", Lucky Guy", "Break Down", entre otros.

Los pedidos de Kim Hyun Joong:

El cantante coreano tiene planeada una agenda en Perú donde ha pedido que se incluya la presencia de platos reconocidos de la gastronomía peruana como el del local Central de Astrid y Gastón.

Por lo que no sorprendería que el artista visite el local del chef peruano y su esposa.

Precios de las entradas para el concierto de Kim Hyun Joong:

Zona Vip: S/ 785.40

Preferente: S/ 411.40

General A: S/ 243.10

General B: S/ 130.90