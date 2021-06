La socialité Kim Kardashian decidió utilizar sus redes sociales para enviar un amoroso mensaje de cumpleaños a Kanye West, en medio del proceso de su divorcio. Lo hizo con una fotografía familiar con sus hijos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” publicó una fotografía suya al lado del rapero y sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm, de 7, 5, 3 y 2 años, respectivamente.

“Feliz cumpleaños. Te amo de por vida (Love u for life)”, fue el breve, pero amoroso mensaje que acompañó la publicación de Kim Kardashian. Como era de esperarse, el post rápidamente ha conseguido 1 millón de likes en tan solo 30 minutos.

La hermana de la socialité de 40 años, Khloe Kardashian, y su madre, Kris Jenner, también se hicieron presente en las redes sociales para desearle un feliz cumpleaños a Kanye West, a quien le tienen un gran cariño.

“¡Feliz cumpleaños a mi hermano de toda la vida! ¡Que tengas el mejor cumpleaños, Ye! ¡Te envío amor e infinitas bendiciones!”, escribió Khloe junto a una fotografía suya al lado de Tristan Thompson, Kanye West y Kim Kardashian.

Como se sabe, la separación de Kim Kardashian y Kanye West es está documentando en la última temporada de “Keeping Up With the Kardashians”. En el episodio de la semana pasada, la socialité rompió en llanto durante unas vacaciones familiares cuando su relación con el rapero empezó a tener problemas.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de “Lucifer” Temporada 5 Parte 2

Tráiler de "Lucifer" Temporada 5 Parte 2