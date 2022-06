Kim Kardashian lució el histórico vestido de Marilyn Monroe en la Met Gala, celebrada a principios de mayo. Tras devolverlo, un coleccionista de objetos de la fallecida actriz denunció que la pieza sufrió “daños significativos” y “permanentes” después de que lo usó la influencer.

Cuando se celebró la gala, el vestido que eligió Kim Karsashian causó polémica. Algunos criticaron sobre cómo era posible que una celebrity pudiera usar un traje que forma parte de la historia estadounidense y otros alertaron que la pieza podría sufrir algunos daños.

El outfit eligió por Kim Karsashian era, nada menos, que el vestidazo que Marilyn Monroe se embutió para la fiesta de cumpleaños del presidente estadounidense John F. Kennedy en 1962. Este se preservaba en el museo “Ripley’s Believe It or Not!” de Orlando (Florida) y fue prestado a la influencer para que lo luciera en Met Gala, pero al parecer quedó en mal estado.

Kim Kardashian usó el icónico vestido de Marilyn Monreoe en la MET Gala de mayo pasado. (Foto: Composición)

LOS DAÑOS QUE CAUSÓ KIM KARDASHIAN AL HISTÓRICO VESTIDO DE MARILYN MONROE

Scott Fordney, el coleccionista especializado en objetos de Marilyn Monroe, publicó en las redes sociales una imagen de cómo estaba el vestido cuando se lo llevó Kim Kardashian y otra de cómo lo devolvió. Esto para hacer una comparación del estado en que quedó la pieza luego de que la influencer lo utilizó en la Met Gala.

La descripción que acompaña a las fotografías alertaron que el vestido no volverá a ser el mismo. “Muy comprometidos con mantener ‘la integridad del vestido y su preservación’, pero... ¿Valió la pena?”, se preguntó Fortney.

Aunque la modelo y empresaria adelgazó 7 kilos para poder enfundarse en el vestido de Marilyn Monroe, su voluptuosa figura pasó factura al patrón que ya tiene 60 años.

En las imágenes se pueden apreciar desperfectos evidentes: la tela cercana a la cremallera está rasgada y el vestido ha perdido piedras en la zona lumbar.

Mientras que los cristales y lentejuelas que fueron cosidos a mano uno a uno sobre el cuerpo de Marilyn parece que se cayeron debido al roce con el chal que Kim Karashian lució en la gala.

Hasta el momento, ni el museo que lo preservaba, ni la propia Kim Kardashian han hecho declaraciones sobre el estado en el que quedó el vestido de Marilyn Monroe ¿Dirán algo al respecto?

Eso sí, tras la polémica, el Consejo Internacional de Museos ha prohibido usar prendas con valor histórico a cualquier celebrity.