Tras la pelea que tuvieron en el primer episodio de su serie familiar “Keeping Up with the Kardashians”, Kim Kardashian muestra que las discusiones con su hermana Kourtney quedaron en el pasado.

Al menos así lo hace ver en su última publicación de Instagram donde la saluda por su cumpleaños número 41. La conocida socialité acompañó sus palabras con una serie de fotografías de su adolescencia junto a su familia.

“Feliz cumpleaños @kourtneykardash ¡Tuve que encontrar algunos buenos recuerdos para celebrarlo hoy! Recuerdo estos momentos tan vívidamente”, escribe Kim Kardashian para saludar a su hermana mayor.

“Amo tu fuerte voluntad de hacer lo que sea que haga feliz a tu alma, el amor que tienes por tus hijos y por ser la mejor hermana mayor. No podría estar más agradecida por nuestros recuerdos juntos. Tienes una magnífica pegada... Te quiero mucho y no puedo esperar hasta que todo termine para que podamos celebrar juntos”, agrega.

La publicación de la esposa de Kanye West cuenta con casi dos millones de ‘likes’ por parte de todos sus seguidores y miles de comentarios. “Es tiempo de paz”, “Un gran mensaje para la familia”, “Esto es increíble”, “Todo lo que hace estar en cuarentena”, opinaron los suscriptores de Kim.

El mensaje llegó hasta Kourtney Kardashian que se tomó el tiempo para responder a su hermana menor. “Dios mío, estos son demasiado buenos. Ese bikini morado. Te amo”, escribe la fundadora de la marca Poosh.

Como se recuerda, fue al inició de la nueva temporada del reality “Keeping Up with the Kardashians” que Kim Kardashian y Kourtney protagonizaron una fuerte discusión que llegó a los golpes. Las imágenes se convirtieron el viral de inmediato en Estados Unidos.

