Kim Kardashian rompió en llanto ante el posible diagnóstico de lupus que le comunicó su doctor en el más reciente episodio del reality de su familia “Keeping Up With the Kardashians”.

En un avance de lo que será el estreno de la temporada 17, se publicó la conversación que Kim Kardashian tuvo con su doctor.

En el video se ve que la famosa socialité tenía síntomas extraños por los cuales decidió ir a consulta. Además, se encontraba preocupada tras buscar en Google qué enfermedades podía tener.

En ese sentido, el Dr. Daniel Wallace le realizó unos análisis de sangre y Kim Kardashian regresó a su casa.

Más tarde, el médico llamó a su paciente y le comunicó los posibles resultados. “Tus anticuerpos son positivos para el lupus y la artritis reumatoide”, le dijo.

Asimismo, le comunicó que tenía que programar una cita de seguimiento para detectar una posible enfermedad.

Cabe resaltar que este episodio se grabó hace varios meses, por lo que Kim Kardashian decidió aclarar que no le diagnosticaron lupus para no preocupar a sus seguidores.

“Descubrimos cuál es el problema y desafortunadamente tuve que tomar medicamentos para detener los síntomas. Probé todo lo natural durante mucho tiempo y elegimos la mejor ruta para mí, así que, por suerte, ahora todo está bajo control”, explicó.

Kim Kardashian también reveló que en ese momento se sintió muy nerviosa al saber que podía estar enferma: “Pensar en el dolor en mis manos y lo que podría ser es realmente aterrador y puede meterte en un espacio mental aterrador. Estaba tan ansiosa por descubrir qué estaba mal. Afortunadamente recibí una respuesta rápidamente, pero fue una montaña rusa de emociones”.