Con el Año Nuevo muchos desean salud, trabajo o amor. Pero para Korina Rivadeneira, uno de sus deseos más grandes es convertirse en madre durante el 2020.

Así lo afirmó en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto con Mario Hart y pidió que el 2020 llegue con bebés.

“Y con el amor de mi vida, que este año sea mucho más especial que todos, que nos traiga bebés y muchos pero muchos éxitos...que nos amemos siempre”, escribió la modelo venezolana como pie de la imagen.

Meses atrás, Mario Hart señaló que cuando su esposa esté embarazada, lo anunciarán a todos sus fans. "Yo creo que no es un tema de presión, pero hay que esperar a que se concrete (...) uno nunca está preparado para ser padre por primera vez porque no tienes la experiencia ni sabes lo que significa ser padre, pero espero a mi hijo con todas las ansias del mundo y espero hacerlo bien cuando me llegue el momento”, dijo en su momento.

Foto: Instagram Korina Rivadeneira