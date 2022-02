Este 10 de marzo llega a las salas de cine de todo el Perú ¿Quién dijo Detox? comedia nacional que tiene en su elenco a las actrices y figuras femeninas más populares del cine y la televisión como Luciana Blomberg, Jimena Lindo, Korina Rivadeneira, Gachi Rivero, entre otras.

Esta nueva producción nacional incluye la participación de conductora de tv Maju Mantilla y Ximena Rodríguez. Todas ellas acompañadas por Andrés Vilchez, Francisco Andrade y José Dammert.

Además, está dirigida y escrita por Rosa María Santisteban, nueva y talentosa directora peruana que nos presenta su ópera prima de la mano con la experiencia y respaldo de Tondero.

“La idea original de ¿Quién dijo Detox? surgió en pandemia durante el primer periodo de cuarenta a raíz de que dejé de ir al gimnasio. Un hábito que practicaba seguido, no solo por el hecho de hacer deporte, sino también porque tenía mi grupo de amigos de Spinning y Baile con los cuales tomar café previo o después de clases era como terapia. Fue el mundo del gimnasio lo que me inspiró en parte a escribir el guión y hacer que parte de la trama se desarrolle ahí” señala la directora.

¿Quién dijo Detox? Es también un momento muy importante en la carrera actoral de una de las caras más hermosas y conocidas del Perú, Maju Mantilla quien estrena su primer personaje principal en la pantalla grande. El elenco es un combo ganador porque combina también el carisma y talento de Luciana Blomberg, en el rol protagónico como Connie, el aporte y la experiencia de Jimena Lindo, la diversión y entusiasmo de Gachi Rivero y la sorpresa actoral en su rol como villana de Korina Rivadeneira.

“Estoy agradecida y al mismo tiempo emocionadisima de ser parte del elenco de actores de ¿Quién dijo Detox?, tener un papel en el cine no es fácil pero todo llega en el tiempo correcto. Me encantó explorar, descubrir y trabajar mi personaje (Tati) que es muy diferente a los que he interpretado en novelas o en otras películas donde he tenido una pequeña participación. Este 10 de marzo estoy segura que van a disfrutar mucho la película” comenta Maju Mantilla.

MIRA EL TRAILER:

¿Quién dijo Detox? es una gran comedia que también tiene un toque de drama como todas las historias actuales. Con un elenco encabezado y dirigido por mujeres llega a los cines de todo el Perú este 10 de marzo.

Sinopsis:

Connie, una joven abogada y soporte de su familia, se verá envuelta en una apuesta para ganar una cuenta en el estudio de abogados donde trabaja, de no hacerlo será despedida. Esta apuesta la llevará a exponer sin querer, su propia vida en redes sociales de una forma que jamás imaginó, llevándola a situaciones hilarantes, divertidas y hasta vergonzosas. ¿Logrará Connie ganar la apuesta?