Korina Rivadeneira está a pocos meses de convertirse en madre por primera vez. La modelo venezolana está tan feliz que comparte todos los días algunos detalles de su embarazo y, recientemente, la decoración del cuarto de Lara Hart.

Rivadeneira mostró emocionada los regalos que le dieron sus suegros, Lourdes Torres y Mario Hart (padre). En el video compartido en Instagram, se ven los hermosos adornos, así como los muebles de color blanco.

Además, reveló conmovedoras imágenes de cómo se mueve su bebé en su vientre. Mira las imágenes:

La esposa de Mario Hart reveló que siente mucho malestar cuando duerme: “Ya entré en una etapa en la que me cuesta hacer muchas cosas porque el dolorcito no me deja. Hombres los odio, ustedes deberían sentir lo mismo. No todo es color de rosa”, se le escucha decir entre risas, en sus historias de Instagram.

El 30 de junio, Mario Hart y Korina Rivadeneira dieron a conocer a sus seguidores su emoción al conocer el rostro de su hija mediante una ecografía en 7D. Los papás primerizos compartieron este instante con sus seguidores mediante ‘stories’ en sus respectivas cuentas de Instagram.

Korina Rivadeneira realiza una tierna sesión de fotos

