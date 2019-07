Korina Rivadeneira desea quedar embarazada: "A la familia y a la prensa, déjennos en paz"│ VÍDEO

Korina Rivadeneira participará en el nuevo reality de baile de Gisela Valcárcel, 'Las reinas del show', tal y como lo hizo su esposo Mario Hart en 'El artista del año'.

La modelo venezolana se sintió muy emocionada y nerviosa por este reto, ya que está segura que tiene una gran competencia como Natalie Vértiz, Cathy Sáenz y Paula Arias.

Korina Rivadeneira desea quedar embarazada

Por otra parte, Korina Rivadeneira también indicó que quiere quedar embarazada de Mario Hart, pero pidió a la prensa y a su familia que "la dejen en paz" porque es un tema privado y, al parecer, la presión de la gente cercana estaría afectando para que su deseo más anhelado se concrete.

"Yo lo voy a decir de esta manera, nosotros estamos buscando tener una familia y no una pequeña, sino una grande. Así que le pido a la prensa que nos deje en paz. A todo el mundo, a la prensa, a la familia, déjennos en paz, no se metan. Esto es cosa de nosotros y estamos trabajando en ello, no se metan", expresó la venezolana.

"Lo estamos buscando, queremos cuatro (bebés), tenemos tres mascotitas y ahora vienen los cuatro bebés", agregó Korina Rivadeneira, quien no ve la hora para quedar embarazada de su pareja.