La modelo venezolana Korina Rivadeneira reveló que continúa entrenando para recuperar la figura que tenía antes de quedar embarazada; sin embargo, contó que su esposo, Mario Hart, no estaría de acuerdo.

“Pueden creer que recién voy a entrenar”, contó Korina Rivadeneira en sus historias de Instagram.

La también actriz comentó que su esposo, al verla entrenando, la piropeó: “Mario se acaba de ir y yo le digo ‘ay, no me gusta cómo estoy’, y me dice que ‘estás rica, así carnosa, o sea, , no aprende este chico, no aprende”, expresó.

Cabe resaltar que Korina Rivadeneira se convirtió en madre de la pequeña Lara hace solo 4 meses, pero ya está planeando tener a su segundo hijo.

“Todas las ropitas que ya no le quedan a baby Lara las estoy guardando porque la prima de Mario pronto saldrá embarazada, si Dios quiere. Y dos porque pienso tener un bebé pronto, ¿verdad mi amor? Entonces, si sale mujercita, queremos varón, pero si es mujercita todo le vuelve a quedar a ella”, dijo en Instagram días atrás.

