La modelo Korina Rivadeneira reveló que sus vacaciones en Colán, en Piura, terminaron después de unas semanas y tuvo que regresar a Lima con su bebé.

En sus historias de Instagram, la esposa de Mario Hart se despidió de sus vacaciones de verano.

“Me despido de esta vista maravillosa, me despido del vóley playero, me despido de estas moscas, me despido de este sol maravilloso, me despido del paraíso”, dijo Korina Rivadeneira.

Asimismo, Korina Rivadeneira también reveló que ya no tendrá a una persona que la ayude a cuidar a la pequeña Lara.

“Me despido también de la nana porque solo la tuvimos por este tiempo que pasamos aquí en Colán porque quería jugar vóley, porque quería hacer Wake, quería disfrutar un poquito de la playa también”, explicó.

La venezolana, desde el avión, aseguró que “es rudo viajar con bebés”.

Foto: Instagram Korina Rivadeneira

TE PUEDE INTERESAR