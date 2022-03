Korina Rivadeneira y Mario Hart revelaron que tuvieron una fuerte pelea un mes después de casarse. El conflicto fue tan fuerte que la venezolana abandonó la casa que compartían.

Durante el programa En boca de todos, Ricardo Rondón preguntó lo siguiente a la pareja: “¿Cuál de los dos alguna vez pensó, imaginó tirar la toalla?”. Inicialmente, Korina Rivadeneira negó que esto haya ocurrido, pero luego recordó que ella se fue de la casa.

“Ay, sí, verdad, yo, yo. Iba a decir ninguno, pero sí, es verdad, yo. Tuvimos un problema fortísimo ¿te acuerdas? Que hasta me fui de la casa y me llevé toda mi ropa y mis cosas”, recordó Korina Rivadeneira.

“Claro (se fue pensando en no volver), si me fui con todas mis cosas”, contó la venezolana, quien comentó que esto ocurrió antes de tener a su hija Lara.

De hecho, Mario Hart reveló que Korina Rivadeneira casi tira la toalla poco después de su matrimonio. “Fue al mes de habernos casado. Ella pensó que éramos enamorados todavía, se confundió”, comentó el piloto de autos.

“Cero mensajes, nos peleamos, me dijo ‘sabes qué, no aguanto más esta vaina, ya no quiero estar contigo’, agarró sus cosas y se fue. Al día siguiente la llamé y le dije ‘oye, tú te das cuenta que estamos casados ¿no? Ay, verdad, y regresó”, explicó Mario Hart.

“Mentira porque estuve como dos semanas fuera”, corrigió Korina. “Una semanita no más. Me extraño tanto que sin que la llame estaba ahí”, confesó Mario Hart.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR