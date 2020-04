Korina Rivadeneira y Mario Hart anunciaron por todo lo alto que vienen esperando a su primer hijo, mostrando toda su felicidad a través de las redes sociales. Y es que recordemos que la exchicareality contó que luchó por un año entero para convertirse en madre.

A través de su cuenta oficial de Instagram la deportista contó alguno detalles más sobre este lindo proceso que viene atravesando junto a su esposo.

“Nuestro bebé tiene 18 semanas, hoy a mi bebé lo siento mucho más grande que ayer, aún me siento con mucha energía pero los dolores en mi espalda baja son fuertísimos, creo que se debe a mi fractura de coxis, pues he preguntado a otras madres y no es tan común con 18 semanas que duela tanto”, manifestó.

Asimismo, la deportista aprovechó para contarle a sus seguidores que viene utilizando una aplicación en su celular que le indica el crecimiento y evolución de su bebé.

“Actualmente utilizo una app (es un calendario de embarazo que me muestra semana a semana el crecimiento de mi bebé y me brinda información sobre los cambios por los qué pasa mi cuerpo también semana a semana y además sobre la alimentación adecuada) me encanta entrar a mirar la novedades”

Korina se encuentra viviendo el momento quizá más feliz de su vida. Mario por su parte también se muestra muy emocionado por haberse convertido en padre.

“Cada sábado se me actualiza el tamaño de mi bebé comparándolo con el de alguna fruta, ahora también sé que los piececitos de mi bebé miden 2 cm y medio y que ya mueve sus párpados y mucho más. Es asombroso ser consiente y vivir una experiencia que si te pones a pensar en ella un poco más... un ser humano crece dentro de nosotras”, finalizó.

