A pocos días de dar a luz, Korina Rivadeneira reveló lo mucho que se le dificulta caminar. La esposa de Mario Hart comentó que siente terribles dolores en la zona lumbar.

“Miren por favor la nueva forma de caminar, ya no puedo de otra. Así camino ahora y el dolor es fuertísimo”, contó Korina Rivadeneira en sus historias de Instagram.

La venezolana mostró que ahora se tarda más en caminar: “Si no camino así me duele tanto que no lo tolero, siento que me quema de lo fuerte que es el dolor”, dijo.

“El dolor de acá (zona lumbar) está criminal”, agregó la modelo, quien diariamente sale a caminar con Mario Hart para prepararse para la llegada de su bebé.

Tras la caminata, Korina Rivadeneira compartió demostrando lo agotada que estaba: “Así se ve una embarazada luego de una caminata 4K”.

Korina Rivadeneira ya no puede caminar - diario ojo

