La modelo Korina Rivadeneira conmovió a sus seguidores de Instagram al mostrar la despedida de su hija Lara con su nana.

En Instagram Stories, la venezolana contó que la nana de su hija les dijo adiós: “Lo que te vamos a extrañar Emi, lo mucho que te queremos y lo tantísimo que agradecemos a Dios por haberte conocido, nos quedamos con el corazón hecho una pasa”.

La esposa de Mario Hart también compartió un tierno video de su pequeña abrazando a la nana: “Lo muchísimo que Lara te ama, no solo la nana y protectora de Lara, una maestra para nosotros y también una madre más. Gracias Emi, hasta pronto!”, expresó.

Foto: Instagram @rivadeneirak

Semanas atrás, Korina Rivadeneira reveló que se encontraba en búsqueda de una nana para su hija, pero había tenido complicaciones para conseguir a su reemplazo:

“Estoy desesperada, me encuentro en una situación demasiado complicada porque la nanita de Lara se va en muy poco tiempo y necesito a una nana ya. He buscado en todas las agencias y las personas que me han enviado, no sé, no termino de hacer click, no me gustan, algunas no me parecen sinceras, algunas no tienen experiencia suficiente”, comentó.

