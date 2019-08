Mario Hart y Korina Rivadeneira celebraron su primer aniversario de bodas renovando sus votos matrimoniales en Aruba.

A través de Instagram, Korina Rivadeneira contó que realizaron una hermosa ceremonia para volver a darse el “sí”. Además, contó que cada día está más enamorada de Mario Hart.

“Un 21 de abril me casé con este hombre maravilloso Mario Hart, cada día qué pasa le amo más ¡son muchos los motivos! Hoy reafirmamos nuestro amor y nuestro matrimonio en una linda ceremonia; “renovación de votos“ en ARUBA!! Este mágico y romántico paraíso. Más feliz no podría estar. ¡QUE VIVA EL AMOR ! y ¡que viva ARUBA! #aruba #arubaido #esposos”, escribió Korina Rivadeneira.

Por su parte, Mario Hart expresó todo el amor que siente por su esposa y su felicidad por volver a darle el “sí”: “I do! (once again) (Acepto otra vez). Renuevo mis votos con esta increíble mujer! Te amo para toda la vida Korina Rivadeneira”.

Como se recuerda, Korina Rivadeneira y Mario Hart se casaron el 21 de agosto del 2018 en medio de la polémica, ya que existía una orden de expulsión inmediata de Migraciones contra la modelo por la cual se mantuvo en la clandestinidad durante varias semanas.

Sin embargo la tormenta ya ha pasado para la pareja, pues ahora son un matrimonio feliz e incluso han expresado sus deseos por convertirse en padres próximamente.