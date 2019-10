Doménica Delgado continúo hablando una vez más de Pedro Moral y las agresiones que habría sufrido por parte de la expareja de Sheyla Rojas.

Esta vez, la modelo no llegó sola, sino acompañada de su mamá, quien declaró en exclusiva para ‘Válgame’, sin imaginar que al decir que aún continuaba apreciando a Pedro Moral, causaría la indignación del presentador Kurt Villavicencio.

“A los dos los aconsejaba como si fuesen mis hijos, a él también porque sí, le tengo cariño”, comentó Rocío, la madre de Doménica.

Ante esto, el popular ‘Metiche’ no controló su impotencia y dijo: “Has dicho algo que a todos nos ha dejado congelados, ¿dices que le tienes cariño o le tenías cariño (a Pedro), después de que a tu hija le han tirado de un auto y prácticamente se ha podido morir?, después de un momento que le han dicho que era de su propiedad, ¿a ese hombre le tienes cariño? Es tu hija Rocío”, comentó claramente indignado por la situación.

La mamá de Doménica Delgado trató de defender su comentario, asegurando que “a partir del sábado que vi ‘El valor de la verdad’, hasta el sábado le tuve afecto, pero a raíz de lo que ya me enteré, las cosas han cambiado. No siento ni odio ni nada, pero no soy quién para juzgarlo”.

De la misma manera, la respuesta de Rocío no fue bien vista por Kurt Villavicencio ni por el resto de los panelistas del programa.