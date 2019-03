Mejor amiga de Kylie Jenner confiesa que el esposo de Khloe Kardashian la besó (VÍDEO)

Jordyn Woods, la exmejor amiga de Kylie Jenner, rompió su silencio y contó su versión del escándalo de infidelidad al que fue involucrada. Y es que la modelo fue la manzana de la discordia entre Khloe Kardashian y Tristan Thompson.

Lo primero que admite Jordyn es que no debió haber ido a la fiesta de la casa de Tristan donde se produjo la supuesta infidelidad, el pasado 14 de febrero.

Su versión de la historia es que ella se sentó a su lado y cubrió sus piernas mientras estaba sentada en una silla. Ella lo describe como diversión inocente.

En cuanto al "beso" ... ella dice que el único contacto se produjo cuando salía de la casa de Tristan a la mañana siguiente. Ella indica que Tristán la besó en los labios, pero aseguró que solo fue un beso sin pasión.

Sin embargo, Jordyn Woods no quiere victimizarse y aclaró que accedió a la entrevista porque tiene que hacerse cargo de sus acciones. "Es muy difícil hacer esto, no podemos salir de la casa, mi hermano no puede trabajar, mi hermana de 12 años no puede ir a la escuela. No estoy aquí en plan de víctima, estoy aquí para asumir mis responsabilidades. Cuando me preguntaron qué pasó, les conté la verdad a las personas que amo, pero tengo miedo", sostuvo.

A la modelo la han expulsado del negocio familiar de las Kardashians y recientemente se mudó de la casa de huéspedes de Kylie Jenner.

Por otro lado, Khloe Kardashian sostuvo en Twitter que no mienta sobre lo sucedido: "¿Por qué mientes?... tú eres la razón de que mi familia se haya roto".

