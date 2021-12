Luego de haber triunfado en distintas telenovelas mexicanas, la actriz Allison Lozz, quien ahora vive alejada de las cámaras y los sets de grabación, decidió cambiar su nombre con la finalidad de que las personas no la puedan reconocer. Con ello queda demostrado que, actualmente, la fama no es algo que le llame la atención.

Allisson Marián Lozano Núñez es el verdadero nombre de la actriz que se hacía llamar Allison Lozz y que participó en telenovelas como “En nombre del amor”, “Al diablo con los guapos”, “Alegrijes y rebujos”, “Rebelde”, entre otras.

Fue en el 2002 cuando Allisson Lozz inició su carrera como artista y una de sus primeras apariciones en la televisión fue en el reality show Código F.A.M.A. Este programa se dedicaba a captar talentos infantiles. Pero fue en el 2003 cuando el público pudo ver su primer papel en la telenovela juvenil “Alegrijes y rebujos”.

Este fue el inicio de su larga trayectoria en el mundo de las telenovelas pero fue en el 2010 cuando decidió alejarse del mundo artístico para dedicarse a su familia. También se integró a la comunidad de los Testigos de Jehová.

Allison Lozz es una madre de familia que radica en Estados Unidos (Foto: Allison Lozz / IMDB)

¿POR QUÉ ALLISSON LOZZ CAMBIÓ SU NOMBRE?

Alejada de las telenovelas y con una nueva vida al lado de su familia, la recordada Allisson Lozz ya no disfruta de la fama.

Por ello, decidió cambiar su nombre y ya no ser más Allisson Lozz. Actualmente, se hace llamar Allisson Gutiérrez. Si bien no se sabe desde cuando tomó esta decisión, se conoce que ella se casó con Eliu Gutiérrez en el 2011, según información de Univisión.

Allisson Lozz actualmente está alejada de la actuación.

ALLISON LOZZ EXPLICÓ POR QUÉ CAMBIÓ SU APELLIDO

El poder de las redes sociales es muy grande y fue mediante esa plataforma digital donde la exactriz respondió algunas de las preguntas que le hicieron los usuarios de Instagram. Algunas preguntas fueron respecto al cambio que decidió hacer a su apellido.

“(Lozz) es el apellido con el que nací de mi papá, pero en México y en Estados Unidos se usa mucho que cuando te casas usas el apellido de tu esposo y la verdad para evitar que me reconocieran en muchos lugares yo preferí adoptarlo en sí para ya todo y me encanta”, expresó.

“Soy Allisson Gutiérrez y lo abrevio GTZ porque cuando conocí a mi esposo desde que éramos amigos así lo abreviaba él y me gusta”, agregó.

Pero uno de los grandes motivos por los que cambió su apellido fue para que las personas no le pidan fotos cuando la ven.

“No me gusta que me pidan fotos porque cuando salgo estoy con mis niñas, es momento familiar, entonces se cortan esos momentos, esos literal momentos que son supervaliosos para mí (…) Cuando estoy trabajando sí me tomó fotos; por ejemplo cuando estoy en lo de Mary Kay y todo eso me tomo fotos con las personas que están en el negocio, pero cuando estoy yo pasando tiempo con mi familia no. Dice la Biblia que hay tiempo para todo y ese tiempo es con mi familia y para mi familia, entonces no me tomo foto con nadie y no me gusta”, acotó según People en español.

¿CÓMO ES LA VIDA DE ALLISON LOZZ EN LA ACTUALIDAD?

Tras alejarse del mundo de la actuación e integrarse a los Testigos de Jehová, la exactriz disfruta del tiempo junto a sus hijos y también es una emprendedora vendiendo cosméticos Mary Kay.