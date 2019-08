Tilsa Lozano sorprendió al revelar qué fue lo que pasó antes de quedar embarazada de su primera bebé. Según comentó la exconejita, ella tenía un sesión de fotos en Panamá para la revista ‘PlayBoy’, pero esta propuesta no fue aprobada por su expareja, Miguelón.

Por ese motivo, la modelo tuvo que negociar con el padre de sus hijos para poder desistir de la tentadora propuesta. Tilsa Lozano sostuvo que tuvo que ‘amenazar’ a Miguel Hidalgo diciéndole que si quedaba embarazada no viajaría, sino lo haría sin pensarlo.

“Yo cuando empecé a salir con Miguel, me llamaron para hacer un calendario para ‘PlayBoy’, ya me habían contratado y tenía que irme a Panamá a hacer las fotos y a Miguel no le gustó la idea. Entonces, yo le dije ‘Mira, papito o tenemos un hijo o me voy a hacer mi calendario a Panamá’, yo lo amenacé”, declaró para ‘Estás en todas’.

Sin darse cuenta, la presentadora viajó a Miami de vacaciones junto a Miguelón y sin darse cuenta quedó embarazada. “Luego nos fuimos a Miami y regreso embarazada. Todo está en la mente (risas), tuve que cancelar el calendario, les expliqué a los de ‘PlayBoy’ porque las fotos eran para agosto y yo me enteré que estaba embarazada en abril, así que...”, contó sobre esta anécdota.